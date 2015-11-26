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Hiraes

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20 май 2021 : 		 Новое видео HIRAES

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Новое видео HIRAES



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"Solitary", новое видео группы HIRAES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Solitary", выходящего 25 июня в следующих вариантах:

- 1 LP Gatefold Silver
- 1 LP Gatefold Black
- 1 CD Jewel Case
- Digital Album

Трек-лист:

"Shadows Break"
"Under Fire"
"Grain Of Sand"
"1000 Lights"
"Eyes Over Black"
"Outshine"
"Solitary"
"Strangers"
"Running Out Of Time"

HIRAES Feat. Former DAWN OF DISEASE Members Release



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