Новое видео HIRAES



"Eyes Over Black", новое видео группы HIRAES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Solitary", выходящего 25 июня в следующих вариантах:



- 1 LP Gatefold Silver

- 1 LP Gatefold Black

- 1 CD Jewel Case

- Digital Album



Трек-лист:



"Shadows Break"

"Under Fire"

"Grain Of Sand"

"1000 Lights"

"Eyes Over Black"

"Outshine"

"Solitary"

"Strangers"

"Running Out Of Time"







