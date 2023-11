сегодня



Новое видео HIRAES



"Through The Storm", новое видео группы HIRAES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dormant, выходящего 26 января на Napalm Records:



"Through The Storm"

"We Owe No One"

"Undercurrent"

"Chance To Fail"

"About Lies"

"Come Alive"

"Ocean Child"

"Nightflight"

"Red Soil"

"Dormant"







