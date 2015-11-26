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20 май 2021 : Музыканты OBSCURA в OBSIDIOUS



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Музыканты OBSCURA в OBSIDIOUS



"Iconic", новое видео группы OBSIDIOUS, в состав которой входят бывшие участники OBSCURA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в начале следующего года на Season Of Mist.



«Мы очень рады наконец-то поделиться с миром нашей первой песней "Iconic"! Этот релиз — настоящее начало нашего пути в качестве OBSIDIOUS, который начался 14 месяцев назад. Как первая песня, написанная OBSIDIOUS, "Iconic" рассказывает о нашей миссии расширить границы металлической музыки, демонстрируя все аспекты и нюансы, представляющие нас как группу. Мы вкладываем в этот коллектив наши души и разум, дабы оставить свой след в удивительном мировом сообществе современного металла».



Генеральный директор Season Of Mist Майкл Бербериан:



«Как давний фанат OBSCURA я был уверен, что должен подписать контракт с группой OBSIDIOUS, достаточно свежей и современной, и я буду с оптимизмом наблюдать за тем, как будут развиваться события, безо всяких препятствий в виде гастролей 2020 года, скрещённых на удачу пальцев и без новых непонятных болезней».

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