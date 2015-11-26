Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 74
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 68
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 36
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 31
[= ||| все новости группы



*

Obsidious

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Музыканты OBSCURA в OBSIDIOUS



*
zoom
*
* *
"Iconic", новое видео группы OBSIDIOUS, в состав которой входят бывшие участники OBSCURA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в начале следующего года на Season Of Mist.

«Мы очень рады наконец-то поделиться с миром нашей первой песней "Iconic"! Этот релиз — настоящее начало нашего пути в качестве OBSIDIOUS, который начался 14 месяцев назад. Как первая песня, написанная OBSIDIOUS, "Iconic" рассказывает о нашей миссии расширить границы металлической музыки, демонстрируя все аспекты и нюансы, представляющие нас как группу. Мы вкладываем в этот коллектив наши души и разум, дабы оставить свой след в удивительном мировом сообществе современного металла».

Генеральный директор Season Of Mist Майкл Бербериан:

«Как давний фанат OBSCURA я был уверен, что должен подписать контракт с группой OBSIDIOUS, достаточно свежей и современной, и я буду с оптимизмом наблюдать за тем, как будут развиваться события, безо всяких препятствий в виде гастролей 2020 года, скрещённых на удачу пальцев и без новых непонятных болезней».

OBSIDIOUS Featuring Fomer OBSCURA Members Sign With Season Of Mist;



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 213

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом