Новое видео OBSIDIOUS

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"Sense Of Lust", новое видео группы OBSIDIOUS, в состав которой входят бывшие участники OBSCURA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в начале 2022 года на Season Of Mist.

Состав:

Linus Klausenitzer — бас;
Rafael Tujillo — гитара;
Javi Perera — вокал;
Sebastian Lanser — барабаны.

OBSIDIOUS Feat. Former OBSCURA Members Debut Music Video For New Single



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