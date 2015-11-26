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Новое видео OBSIDIOUS



"Sense Of Lust", новое видео группы OBSIDIOUS, в состав которой входят бывшие участники OBSCURA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в начале 2022 года на Season Of Mist.



Состав:



Linus Klausenitzer — бас;

Rafael Tujillo — гитара;

Javi Perera — вокал;

Sebastian Lanser — барабаны.

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