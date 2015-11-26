Новое видео OBSIDIOUS

"Sense Of Lust", новое видео группы OBSIDIOUS, в состав которой входят бывшие участники OBSCURA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в начале 2022 года на Season Of Mist.
Состав:
Linus Klausenitzer — бас;
Rafael Tujillo — гитара;
Javi Perera — вокал;
Sebastian Lanser — барабаны.
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