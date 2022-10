сегодня



Новое видео OBSIDIOUS



"I Am", новое видео группы OBSIDIOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Iconic", выходящего 28 октября на Season Of Mist.



Трек-лист:



"Under Black Skies"

"Sense Of Lust"

"Iconic"

"Bound By Fire"

"Iron & Dust"

"I Am"

"Delusion"

"Devotion"

"Nowhere"

"Lake Of Afterlife"







