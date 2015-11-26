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ENTHEOS на Metal Blade Records



Группа ENTHEOS заключила контракт с Metal Blade Records, на котором в этом году состоится релиз нового альбома.



Navene Koperweis и Chaney Crabb: «Мы невероятно рады объявить, что подписали контракт с Metal Blade Records. Metal Blade является столпом металлического сообщества и постоянно выпускает музыку большинства величайших групп мира. Мы гордимся сотрудничеством с таким ярким лейблом и с нетерпением ждём нашей будущей совместной работы».



Жанр прогрессивного дэт-метала очень разнообразен, но даже в нём ENTHEOS выделяются как уникальное явление. Взяв своё название от греческого слова, которое переводится как «бог внутри», философия группы может быть извлечена из его значения.



«Английское слово "энтузиазм" происходит именно от этого слова. Мы выбрали это название изначально из-за энтузиазма, который испытывали, отправляясь в это новое для нас путешествие как группы и нашей коллективной веры в "бога внутри" — идею о том, что реальность проявляется изнутри нас».

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