сегодня



Новое видео ENTHEOS



"All For Nothing", новое видео группы ENTHEOS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "An End To Everything", выходящего 25 октября на Metal Blade Records:



01. An End To Everything

02. All For Nothing

03. Life In Slow Motion

04. A Thousand Days

05. Return To Me

06. Absolute Zero (Live In Nashville) *

07. In Purgatory (Live In Nashville) *

08. I Am The Void (Live In Nashville) *



* Vinyl-only track







+1 -0



просмотров: 125