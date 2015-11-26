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Living Dead Girl

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Новое видео LIVING DEAD GIRL



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"Poltergeist", новое видео группы LIVING DEAD GIRL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Exorcism", выходящего 11 июня.

Трек-лист:

"Alive" 
"Beautiful" 
"Give Up" 
"Exorcism"
"Dirty Liar"
"Poltergeist"
"Villain"
"Escape"
"At The Edge"
"Worship Me" 
"Stronger" 

LIVING DEAD GIRL Delivers Haunting New Video, вЂњPoltergeistвЂќ



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