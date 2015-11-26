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Новое видео LIVING DEAD GIRL
"Poltergeist", новое видео группы LIVING DEAD GIRL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Exorcism", выходящего 11 июня.
Трек-лист:
"Alive"
"Beautiful"
"Give Up"
"Exorcism"
"Dirty Liar"
"Poltergeist"
"Villain"
"Escape"
"At The Edge"
"Worship Me"
"Stronger"
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