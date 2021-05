сегодня



Новое видео LIVING DEAD GIRL



"Poltergeist", новое видео группы LIVING DEAD GIRL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Exorcism", выходящего 11 июня.



Трек-лист:



"Alive"

"Beautiful"

"Give Up"

"Exorcism"

"Dirty Liar"

"Poltergeist"

"Villain"

"Escape"

"At The Edge"

"Worship Me"

"Stronger"







