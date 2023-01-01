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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 38
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
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Living Dead Girl

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|||| 20 июл 2023

Новое видео LIVING DEAD GIRL



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"Dysfunctional", новое видео группы LIVING DEAD GIRL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Exorcism, выходящего шестого октября.

LIVING DEAD GIRL Release вЂњDysfunctionalвЂќ Video




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