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Living Dead Girl

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Кавер-версия CHRISTINA AGUILERA от LIVING DEAD GIRL



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LIVING DEAD GIRL представили собственное прочтение хита CHRISTINA AGUILERA "Fighter". Этот трек будет включен в выходящий 24 февраля на Buried Alive Records ЕР Not That Innocent (The Covers EP):

"Get The Party Started" (by P!nk)
"Oops!...I Did It Again" (by Britney Spears)
"Come Clean" (by Hilary Duff)
"Sk8er Boi" (by Avril Lavigne)
"Fighter" (by Christina Aguilera)

LIVING DEAD GIRL Launch Pre-Order For Not That Innocent (The Covers EP), "Fighter" By CHRISTINA AGUILERA Streaming Now




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21 ноя 2022
Red One
Какими же каверами на LIVING DEAD GIRL ответят на этот смелый вызов Бритни, Спирс, Пинк, Аврил? Интрига!

просмотров: 101

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