сегодня



Кавер-версия CHRISTINA AGUILERA от LIVING DEAD GIRL



LIVING DEAD GIRL представили собственное прочтение хита CHRISTINA AGUILERA "Fighter". Этот трек будет включен в выходящий 24 февраля на Buried Alive Records ЕР Not That Innocent (The Covers EP):



"Get The Party Started" (by P!nk)

"Oops!...I Did It Again" (by Britney Spears)

"Come Clean" (by Hilary Duff)

"Sk8er Boi" (by Avril Lavigne)

"Fighter" (by Christina Aguilera)







+0 -0



( 1 ) просмотров: 101