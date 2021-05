26 май 2021



Обложка и трек-лист нового альбома ENEMY INSIDE



ENEMY INSIDE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Seven, выход которого намечен на 27 августа на CD, виниле разных цветов и в цифровом варианте:



"Crystallize"

"Alien"

"Release Me"

"Break Through"

"In My Blood"

"Bulletproof"

"Seven"

"Black Butterfly"

"Black And Gold"

"Dynamite"

"Crush" (Jennifer Paige Cover)







+0 -1



просмотров: 181