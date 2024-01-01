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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 137
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 47
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 47
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 39
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Enemy Inside

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|||| сегодня

ENEMY INSIDE на Reigning Phoenix Music



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ENEMY INSIDE сообщили о заключении контракта с лейблом Phoenix Music

«Мы очень рады сообщить, что Enemy Inside подписали контракт на выпуск нескольких альбомов с Reigning Phoenix Music. Мы уверены, что это будет просто убойная комбинация, и с нетерпением ждем возможности распространить нашу музыку по всему миру, работая с лучшими людьми, которые могут этого добиться. В этот момент мы хотели бы поблагодарить Rock of Angels Records за доверие и веру, которые они оказали нашей группе за последние годы, и за то, что помогли нам добиться нового подписания контракта. Лучшее еще впереди, друзья, совсем скоро!»

ENEMY INSIDE Ink Deal With Reigning Phoenix Music (RPM); New Single To Arrive In July




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