сегодня



ENEMY INSIDE на Reigning Phoenix Music



ENEMY INSIDE сообщили о заключении контракта с лейблом Phoenix Music



«Мы очень рады сообщить, что Enemy Inside подписали контракт на выпуск нескольких альбомов с Reigning Phoenix Music. Мы уверены, что это будет просто убойная комбинация, и с нетерпением ждем возможности распространить нашу музыку по всему миру, работая с лучшими людьми, которые могут этого добиться. В этот момент мы хотели бы поблагодарить Rock of Angels Records за доверие и веру, которые они оказали нашей группе за последние годы, и за то, что помогли нам добиться нового подписания контракта. Лучшее еще впереди, друзья, совсем скоро!»







+0 -0



просмотров: 57

