Новое видео ENEMY INSIDE



"In My Blood", новое видео ENEMY INSIDE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Seven, выход которого намечен на 27 августа на CD, виниле разных цветов и в цифровом варианте:



"Crystallize"

"Alien"

"Release Me"

"Break Through"

"In My Blood"

"Bulletproof"

"Seven"

"Black Butterfly"

"Black And Gold"

"Dynamite"

"Crush" (Jennifer Paige Cover) https://enemy-inside.com/







