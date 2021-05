сегодня



Лидер NIGHTWISH записал клавишные партии для блэк-металл-проекта DARKWOODS MY BETHROTHED



Клавишник и основной автор песен NIGHTWISH Tuomas Holopainen рассказал Kaaos TV о предстоящем альбоме своего давнего блэк-металл-проекта DARKWOODS MY BETHROTHED. Альбом "Angel Of Carnage Unleashed", который ориентировочно выйдет до конца года, станет первой работой с новыми песнями DARKWOODS MY BETHROTHED с момента выхода пластинки "Witch-Hunts", выпущенной более двух десятилетий назад.



Туомас рассказал о том, как он и его коллеги по DARKWOODS MY BETHROTHED решили, что настало подходящее время для возвращения группы:



«Мы записали три альбома в середине 90-х, последний вышел в 98-м; он назывался "Witch-Hunts". И с тех пор мы собираемся со школьными друзьями почти каждое лето, последние 15 лет или около того, и мы всегда говорим о возвращении DARKWOODS, а потом сразу же забываем об этом. Наступает лето, мы говорим об этом: "А теперь давайте сделаем это", и опять забываем об этом. Но в июле прошлого года, в 2020 году, мы подумали, что действительно сейчас или никогда. Из-за этой ситуации, в которой находится мир, у нас наконец-то могут появиться время и средства, чтобы осуществить то, о чём мы так долго говорили. Вот так».



По словам Holopainen'a, барабаны для "Angel Of Carnage Unleashed" были записаны в феврале в студии Petrax. Он добавил:



«Затем мы провели неделю у себя дома в Кити, записывая гитары и вокал. А сейчас идёт процесс микширования, который будет закончен через пару недель».

Холопайнен подчеркнул, что DARKWOODS MY BETHROTHED никогда не были его группой:



«Изначально я был просто сессионным музыкантом. А сейчас, несмотря на то, что я являюсь постоянным участником группы, я всё ещё не сочиняю песни — этим занимаются другие участники. Я просто играю свои клавишные партии. Такова динамика этой конкретной группы, и для нас так лучше всего, потому что Jouni ["Hallgrim" Mikkonen, гитара], Teemu ["Hexenmeister" Kautonen, бас] и Pasi ["Emperor Nattasett" Kankkunen, вокал] — ядро группы, у них нужное видение песен, текстов и общей атмосферы DARKWOODS. Поэтому они пишут песни, а я просто прихожу и приправляю всё это дело клавишными, так было в прошлом, так будет и на этом альбоме».



На вопрос о том, каково его отношение к блэк-металлу в настоящее время и слушает ли он вообще этот жанр, Tuomas ответил:



«На самом деле я больше не слушаю никакой музыки, по причинам, которые я не могу объяснить. Но в те времена, в середине 90-х годов, блэк-металл был для меня огромным событием в течение короткого периода времени. Такие группы, как EMPEROR, ENSLAVED, DIMMU BORGIR и CRADLE OF FILTH. Я даже не знаю, хотят ли эти группы называться блэк-металлом, потому что это такая пуританская вещь, но на меня этот жанр музыки оказал большое влияние. И я до сих пор получаю от них огромное удовольствие. Но я просто не так часто слушаю музыку дома. И ещё я не думаю, что DARKWOODS MY BETHROTHED можно отнести исключительно к блэк-металлу. В музыкальном плане — да, но тексты песен посвящены совсем другому».













