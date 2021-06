сегодня



Группа DARKWOODS MY BETROTHED, в состав которой входит клавишник NIGHTWISH Tuomas Holopainen, заключила соглашение с Napalm Records и выпустит в этом году пластинку "Angel Of Carnage Unleashed", которая будет первой за более чем двадцать лет студийной работой коллектива.







