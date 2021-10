сегодня



Новая песня DARKWOODS MY BETROTHED



Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Murktide And Midnight Sun" DARKWOODS MY BETROTHED, в состав которых входит клавишник NIGHTWISH Tuomas Holopainen. Эта композиция войдёт в новую студийную работу "Angel Of Carnage Unleashed", выход которой намечен на 12 ноября.



Трек-лист:



01. Name The Dead



02. In Evil, Sickness And In Grief



03. Murktide And Midnight Sun



04. You Bitter Source Of Sorrow



05. Where We Dwell



06. In Thrall To Ironskull's Heart



07. Massacre



08. Black Fog And Poison Wind



09. Outro



















+0 -0



просмотров: 204