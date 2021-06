сегодня



Видео с выступления HONEYMOON SUITE 1988 года



Клавишник Rob Preuss опубликовал запись выступления HONEYMOON SUITE в июле 1988 года в Kingswood Music Theater, Торонто, Онтарио.



Трек-лист:



"The Other Side Of Midnight"

"New Girl Now"

"Stay In The Light"

"Long Way Back"

"What Does It Take"

"Fast Company"

"Love Change Everything"

"Looking Out For Number One"

"Funny Business"

"It’s Over Now"

"Bad Attitude"

"Burning In Love"







