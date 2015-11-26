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Honeymoon Suite

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Видео с выступления HONEYMOON SUITE 1988 года



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Клавишник Rob Preuss опубликовал запись выступления HONEYMOON SUITE в июле 1988 года в Kingswood Music Theater, Торонто, Онтарио.

Трек-лист:

"The Other Side Of Midnight"
"New Girl Now"
"Stay In The Light"
"Long Way Back"
"What Does It Take"
"Fast Company"
"Love Change Everything"
"Looking Out For Number One"
"Funny Business"
"It’s Over Now"
"Bad Attitude"
"Burning In Love"

HONEYMOON SUITE - Former Keyboardist ROB PREUSS Uploads 1988 Much Music Big Ticket Show To YouTube



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