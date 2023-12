сегодня



Новый альбом HONEYMOON SUITE выйдет зимой



HONEYMOON SUITE объявили о том, что новая пластинка, получившая название "Alive", будет выпущена 16 февраля на Frontiers Music Srl:



01. Alive

02. Find What You're Looking For

03. Done Doin' Me

04. Not Afraid To Fall

05. Tell Me What You Want

06. Give It All

07. Love Comes

08. Broken

09. Livin' Out Loud

10. Doesn't Feel That Way







