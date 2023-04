сегодня



HONEYMOON SUITE переиздают альбом



Music In Motion Ent сообщили о планах выпуска обновленной версии альбома HONEYMOON SUITE Clifton Hill, которая будет доступна осенью и включать две новых акустических темы:



"The House"

"Riffola"

"That's All U Got"

"Why Should I?"

"Ordinary"

"She Ain't Alright"

"Sunday Morning"

"Tired O' Waiting On You"

"Restless"

"Separate Lives"

"Sittin' In The Garden"

"Ordinary" (acoustic) *

"Sittin' In The Garden" (acoustic) *







