Новое видео ERADICATOR



"Mondays For Murder", новое видео группы ERADICATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Influence Denied", выходящего 23 июля на Metalville Records.



Трек-лист:



"Driven By Illusion"

"Hate Preach"

"Echo Chamber"

"Influence Denied"

"5-0-1"

"Jackals To Chains"

"Mondays For Murder"

"Hypocrite"

"Descent Into Darkness"

"Anthropocene"







