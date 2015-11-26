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Eradicator

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Новое видео ERADICATOR



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"Mondays For Murder", новое видео группы ERADICATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Influence Denied", выходящего 23 июля на Metalville Records.

Трек-лист:

"Driven By Illusion"
"Hate Preach"
"Echo Chamber"
"Influence Denied"
"5-0-1"
"Jackals To Chains"
"Mondays For Murder"
"Hypocrite"
"Descent Into Darkness"
"Anthropocene"

GermanyвЂ™s ERADICATOR Reveal вЂњMondays For MurderвЂќ Video



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