Новое видео ERADICATOR

"Beyond The Shadow's Void", новое видео группы ERADICATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Paradox, выход которого запланирован на 20 сентября на Metalville Records:



"Beyond The Shadow's Void"

"Drown In Chaos"

"When The Shooting Begins"

"Kill Cloud"

"The Paradox"

"Hell Smiles Back"

"The Eleventh Hour (Ramble On)"

"Perpetual Sacrifice"

"Fake Dealer"

"Debris Of Demise"







просмотров: 57