Новое видео ERADICATOR



"Kill Cloud", новое видео группы ERADICATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Paradox, выход которого запланирован на 20 сентября на Metalville Records:



"Beyond The Shadow's Void"

"Drown In Chaos"

"When The Shooting Begins"

"Kill Cloud"

"The Paradox"

"Hell Smiles Back"

"The Eleventh Hour (Ramble On)"

"Perpetual Sacrifice"

"Fake Dealer"

"Debris Of Demise"







