сегодня



Детали нового альбома WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER



Немецкие электрокорщики WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER выпустят свой новый долгожданный альбом, названный просто "Das Album", 24 сентября этого года на AFM Records. Релиз выйдет в диджипак варианте, лимитированном бокс-сете и на розовом, голубом и золотом виниле, а также в цифровом варианте.



Das Album - это возвращение к корням коллектива, который был создан в 2007 году гитаристом Марселем Нойманом и вокалистом Тобиасом Шульткой, и носил шуточный характер – музыканты занялись прочтением детских стихов и сказок через призму экстремальных музыкальных стилей.



В 2010 году Шультка покинул группу, чтобы посвятить все свое время разработке софта для iOS, а вместо него к микрофону встал Пауль Барц. Несмотря на перемены WBTBWB становились все более и более популярны, приезжали с гастролями в Россию. На сегодняшний день музыканты выпустили четыре альбома, последний из них, «Wieder Geil!», увидел свет в 2015 году. Далее несколько лет группа держала своих поклонников в режиме ожидания, балуя редкими синглами. В 2019 году Тоби вернулся к проекту и музыканты выпустили сингл Dreh Auf!



Трек-лист:

01 Das Album Intro

02 Dreh Auf!

03 20 km/h

04 N!CE

05 Schreibwarenfachverkäufer

06 Läuft

07 Jump 'n' Run

08 Sprich Sie Einfach An

09 Meine Finger Sind Zu Klein

10 Piks Mich

11 Metal

12 Angriff Der Dönerteller

13 Letzter Song http://www.wbtbwb.com





+0 -1



просмотров: 120