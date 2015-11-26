|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Детали нового альбома WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER
Немецкие электрокорщики WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER выпустят свой новый долгожданный альбом, названный просто "Das Album", 24 сентября этого года на AFM Records. Релиз выйдет в диджипак варианте, лимитированном бокс-сете и на розовом, голубом и золотом виниле, а также в цифровом варианте.
Das Album - это возвращение к корням коллектива, который был создан в 2007 году гитаристом Марселем Нойманом и вокалистом Тобиасом Шульткой, и носил шуточный характер – музыканты занялись прочтением детских стихов и сказок через призму экстремальных музыкальных стилей.
В 2010 году Шультка покинул группу, чтобы посвятить все свое время разработке софта для iOS, а вместо него к микрофону встал Пауль Барц. Несмотря на перемены WBTBWB становились все более и более популярны, приезжали с гастролями в Россию. На сегодняшний день музыканты выпустили четыре альбома, последний из них, «Wieder Geil!», увидел свет в 2015 году. Далее несколько лет группа держала своих поклонников в режиме ожидания, балуя редкими синглами. В 2019 году Тоби вернулся к проекту и музыканты выпустили сингл Dreh Auf!
Трек-лист:
01 Das Album Intro
02 Dreh Auf!
03 20 km/h
04 N!CE
05 Schreibwarenfachverkäufer
06 Läuft
07 Jump 'n' Run
08 Sprich Sie Einfach An
09 Meine Finger Sind Zu Klein
10 Piks Mich
11 Metal
12 Angriff Der Dönerteller
13 Letzter Song
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).