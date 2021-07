сегодня



Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER



"20 km/h", новое видео группы WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Das Album", выходящего на AFM Records 24 сентября этого года в виде диджипака, лимитированного бокс-сета и на розовом, голубом и золотом виниле, а также в цифровом виде.



Дуэт исполняет зубодробительный металл/электрокор, который придётся по душе поклонникам Eskimo Callboy, Parkway Drive, Caliban.



"Das Album" — это возвращение к истокам коллектива, который был создан в 2007 году гитаристом Марселем Нойманом и вокалистом Тобиасом Шульткой, и носил шуточный характер, — музыканты занялись прочтением детских стихов и сказок через призму экстремальных музыкальных стилей.



В 2010 году Шультка покинул группу, чтобы посвятить всё своё время разработке софта для iOS, а вместо него к микрофону встал Пауль Барц. Несмотря на перемены, WBTBWB становились всё более и более популярны, приезжали с гастролями в Россию. На сегодняшний день музыканты выпустили четыре альбома, последний из них, "Wieder Geil!", увидел свет в 2015 году. Далее несколько лет группа держала своих поклонников в режиме ожидания, балуя редкими синглами.







