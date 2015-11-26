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We Butter the Bread with Butter

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31 июл 2021 : 		 Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER

5 июл 2021 : 		 Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER

4 июн 2021 : 		 Детали нового альбома WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER

2 дек 2019 : 		 Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER

26 ноя 2017 : 		 Новый кавер от WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER

24 янв 2017 : 		 Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER

2 мар 2016 : 		 Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER

14 май 2015 : 		 Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER

15 апр 2015 : 		 Новый альбом WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER выйдет в мае

13 фев 2014 : 		 Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER

16 авг 2013 : 		 Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER

11 июл 2013 : 		 Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER
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Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER



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"N!CE", новое видео немецких электро/нинтендокорщиков WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER доступно для просмотра ниже. Это песня с долгожданного альбома Das Album, выходящего 24 сентября этого года на AFM Records/

Релиз выйдет в диджипак варианте, лимитированном бокс-сете и на розовом, голубом и золотом виниле, а также в цифровом варианте. Das Album - это возвращение к корням коллектива, который был создан в 2007 году гитаристом Марселем Нойманом и вокалистом Тобиасом Шульткой. В 2010 году Шультка покинул группу, чтобы посвятить все свое время разработке софта для iOS, а вместо него к микрофону встал Пауль Барц. Несмотря на перемены WBTBWB становились все более и более популярны. На сегодняшний день музыканты выпустили четыре альбома, последний из них, «Wieder Geil!», увидел свет в 2015 году. Далее несколько лет группа держала своих поклонников в режиме ожидания, балуя редкими синглами. В 2019 году Тоби вернулся к проекту и музыканты выпустили сингл Dreh Auf!, который также станет частью нового альбома.



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