сегодня



Новое видео WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER



"N!CE", новое видео немецких электро/нинтендокорщиков WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER доступно для просмотра ниже. Это песня с долгожданного альбома Das Album, выходящего 24 сентября этого года на AFM Records/



Релиз выйдет в диджипак варианте, лимитированном бокс-сете и на розовом, голубом и золотом виниле, а также в цифровом варианте. Das Album - это возвращение к корням коллектива, который был создан в 2007 году гитаристом Марселем Нойманом и вокалистом Тобиасом Шульткой. В 2010 году Шультка покинул группу, чтобы посвятить все свое время разработке софта для iOS, а вместо него к микрофону встал Пауль Барц. Несмотря на перемены WBTBWB становились все более и более популярны. На сегодняшний день музыканты выпустили четыре альбома, последний из них, «Wieder Geil!», увидел свет в 2015 году. Далее несколько лет группа держала своих поклонников в режиме ожидания, балуя редкими синглами. В 2019 году Тоби вернулся к проекту и музыканты выпустили сингл Dreh Auf!, который также станет частью нового альбома. http://www.wbtbwb.com







