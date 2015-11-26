Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 228
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 46
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
[= ||| все новости группы



*

Transport League

*



10 июн 2021 : 		 Видео с текстом от TRANSPORT LEAGUE

15 мар 2021 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

11 авг 2020 : 		 TRANSPORT LEAGUE в студии

17 авг 2019 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

31 май 2019 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

13 мар 2019 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

23 фев 2019 : 		 TRANSPORT LEAGUE нашли лейбл

4 ноя 2015 : 		 Новый альбом TRANSPORT LEAGUE выйдет в ноябре

23 мар 2014 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

31 янв 2014 : 		 Семплы новых песен TRANSPORT LEAGUE

21 янв 2014 : 		 Новый миньон TRANSPORT LEAGUE выйдет в феврале

15 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от TRANSPORT LEAGUE

11 сен 2013 : 		 Гитарист TRANSPORT LEAGUE пропустит концерты из-за проблем со здоровьем

28 май 2013 : 		 Видео с выступления TRANSPORT LEAGUE

25 апр 2013 : 		 Новая песня TRANSPORT LEAGUE

21 апр 2013 : 		 Новый альбом TRANSPORT LEAGUE выйдет в мае

22 мар 2013 : 		 Семплы новых песен TRANSPORT LEAGUE

8 авг 2011 : 		 TRANSPORT LEAGUE начнут запись в сентябре

17 авг 2010 : 		 TRANSPORT LEAGUE работают над новым материалом
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от TRANSPORT LEAGUE



*
zoom
*
* *
TRANSPORT LEAGUE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Me The Cursed", которая взята из нового альбома "Kaiserschnitt", выходящего летом этого года.

TRANSPORT LEAGUE Release New Single



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 161

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом