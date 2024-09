сегодня



Новая песня TRANSPORT LEAGUE



"Primate Apeshit", новая песня группы TRANSPORT LEAGUE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома We Are Satan's People, выход которого запланирован на четвертое октября на Black Lodge Records:



"Possessed"

"Unkill Crash"

"Hollowed Victory"

"Primate Apeshit"

"Bodies Recede"

"Cosmo Death"

"Grind You Down"

"Danger Of Death"

"Wreck"

"Vicious Claim"

"Dog Tags"











