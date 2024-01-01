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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 58
*Попробуй Элтона Джона на вкус 34
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Transport League

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9 сен 2024 : 		 Новая песня TRANSPORT LEAGUE

29 июн 2024 : 		 TRANSPORT LEAGUE на Black Lodge Records

5 дек 2021 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

10 июн 2021 : 		 Видео с текстом от TRANSPORT LEAGUE

15 мар 2021 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

11 авг 2020 : 		 TRANSPORT LEAGUE в студии

17 авг 2019 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

31 май 2019 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

13 мар 2019 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

23 фев 2019 : 		 TRANSPORT LEAGUE нашли лейбл

4 ноя 2015 : 		 Новый альбом TRANSPORT LEAGUE выйдет в ноябре

23 мар 2014 : 		 Новое видео TRANSPORT LEAGUE

31 янв 2014 : 		 Семплы новых песен TRANSPORT LEAGUE

21 янв 2014 : 		 Новый миньон TRANSPORT LEAGUE выйдет в феврале

15 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от TRANSPORT LEAGUE

11 сен 2013 : 		 Гитарист TRANSPORT LEAGUE пропустит концерты из-за проблем со здоровьем

28 май 2013 : 		 Видео с выступления TRANSPORT LEAGUE

25 апр 2013 : 		 Новая песня TRANSPORT LEAGUE

21 апр 2013 : 		 Новый альбом TRANSPORT LEAGUE выйдет в мае

22 мар 2013 : 		 Семплы новых песен TRANSPORT LEAGUE

8 авг 2011 : 		 TRANSPORT LEAGUE начнут запись в сентябре

17 авг 2010 : 		 TRANSPORT LEAGUE работают над новым материалом
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|||| сегодня

Новая песня TRANSPORT LEAGUE



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"Primate Apeshit", новая песня группы TRANSPORT LEAGUE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома We Are Satan's People, выход которого запланирован на четвертое октября на Black Lodge Records:

"Possessed"
"Unkill Crash"
"Hollowed Victory"
"Primate Apeshit"
"Bodies Recede"
"Cosmo Death"
"Grind You Down"
"Danger Of Death"
"Wreck"
"Vicious Claim"
"Dog Tags"

TRANSPORT LEAGUE Shares New Single вЂњPrimate Apesh*tвЂќ






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