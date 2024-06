сегодня



TRANSPORT LEAGUE на Black Lodge Records



TRANSPORT LEAGUE сообщили о заключении контракта с лейблом Black Lodge Records, на котором четвертого октября состоится выпуск нового альбома We Are Satan's People:



"Possessed"

"Unkill Crash"

"Hollowed Victory"

"Primate Apeshit"

"Bodies Recede"

"Cosmo Death"

"Grind You Down"

"Danger Of Death"

"Wreck"

"Vicious Claim"

"Dog Tags"







+0 -0



просмотров: 116