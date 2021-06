Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Rough Cutt

США

Glam Metal



http://www.roughcutt.com





19 июн 2021 : ROUGH CUTT Vs. ROUGH CUTT

В настоящее время существуют две конкурирующие версии ROUGH CUTT, каждая из которых обвиняет другую в недобросовестной деятельности.



В марте этого года инкарнация ROUGH CUTT с участием гитариста Chris'a Hager'a и барабанщика Dave'a Alford'a выпустила новый сингл и видеоклип "Black Rose". К Hager'у и Alford'у в группе присоединились вокалист Steven St. James, гитарист Darren Householder и басист Jeff Buehner. Менее чем через три месяца совершенно другая версия ROUGH CUTT, в которую вошли основатель группы, Paul Shortino и участники классического состава — Matt Thorne на басу и Amir Derakh на гитаре, неожиданно выпустила новый альбом под названием "Rough Cutt 3" на лейбле DDR Music Group. В этот полноформатник вошла песня "Bed Of Black Roses", которая музыкально и лирически похожа на вышеупомянутую "Black Rose", что вызвало предположение, что эти два трека были созданы на основе идей, возникших у участников обеих версий группы.



В ходе интервью "Hard, Heavy & Hair With Pariah Burke" Hager и Alford ответили на вопрос о таком сходстве:



Hager дал свои комментарии:



«Музыку к этой песне написал я. А Matt написал припев, слова и мелодии — часть из них. И в той версии, которую они сделали, он также написал часть мелодий куплетов. В нашей версии, которую мы выпустили, по понятным причинам, раньше, чем они, Steven, наш вокалист, изменил текст куплетов. Я не знаю, слушали ли вы их обе, но вы можете услышать заметную разницу в вокале, мелодии и фразировке куплетов.



Дело в том, что мы... Я просто послушал семплы всего того, что они сделали [на альбоме "Rough Cutt 3"], и они даже не потрудились переделать всё то, что мы написали изначально. Это было сделано здесь [в моей студии]; это мои гитары; и они добавили к ним кое-что, они просто их приукрасили. И так же они поступили с парой других тем, которые мы написали коллективно до того, как распались».



Alford продолжил, что «это была пощёчина», когда другая версия ROUGH CUTT выпустила свой альбом так быстро после появления "Black Rose":



«Мы не испытываем к этим ребятам никаких негативных эмоций. Я скажу, что мы выпустили свой сингл за несколько месяцев до того, как они это сделали. И мы собираемся с выступать, плюс у нас выходит альбом».



Hager был более откровенен, назвав решение ROUGH CUTT продвигать новый альбом «дешёвым вбросом»:



«Мы приложили все усилия, чтобы ROUGH CUTT работали, чтобы собрать там участников оригинального состава, а они просто не захотели. Один человек не хотел выступать и играть... А потом появилась ROUGH RIOT (имеется в виду недолговечный проект с участием бывших участников QUIET RIOT и ROUGH CUTT), но и это не сработало. Мы приложили много усилий, чтобы это получилось, особенно я, послушайте, я пахал как лошадь. Но ничего не вышло. И поэтому мы с Dave'ом не хотели сидеть сложа руки. Вот почему я позвонил вокалисту Steven'у и сказал: "Эй, Steven, не хочешь приехать и написать несколько песен?" А потом я добавил: "Dave, приходи и послушай, что у нас есть". Конечно, Dave знал Steven'а и раньше. Вот так мы и начали».



По словам Alford'а, более половины музыки на "Rough Cutt 3" — это старые вещи, в которых он играет на барабанах, а Chris играет на гитаре. Кроме того, Hager утверждает, что Shortino, Thorne и Derakh «надули нас и с авторскими отчислениями. Когда я регистрировал "Black Rose", я был очень щедр. Это лишний раз говорит нам о том, что всё было сделано из вредности. Они считают, что мы должны были спросить их или сказать им, что мы собираемся [собрать новый состав]».



Что касается причин разлада между первоначальным составом ROUGH CUTT, Alford поведал:



«Эти ребята не хотели иметь с нами ничего общего».



Hager поддержал его, добавив:



«Я не мог заставить Matt'а ответить на мой звонок. Они в принципе не интересовались нами, пока не вышел наш сингл. Так что мне всё равно. Скажу прямо: я думаю, что это дешёвый выпад [для них выпустить этот альбом и двигаться дальше с другой версией ROUGH CUTT]. Я не могу помешать им сделать это. Кроме того, посмотрим, когда дело дойдёт до товарного знака и всего прочего, — всё может перейти в юридическую плоскость»



Несмотря на возможность судебного разбирательства по поводу прав на название ROUGH CUTT, Alford заявил, что это их это не остановит:



«Музыка, которую мы создаем прямо сейчас, — наши фанаты просто умирают от желания услышать её. Как только они услышали "Black Rose" и посмотрели видео, они тут же включились в работу. И у нас есть настоящий талант в новом составе».



С не меньшим энтузиазмом Hager говорит и о своей версии ROUGH CUTT:



«У фанатов ведь есть выбор. Многие могут сказать: "Ну, без Paul Shortino это не может быть ROUGH CUTT". А мы ответим, что это просто чушь».



Alford добавляет:



«Я не получал никаких негативных отзывов о нашем [новом] вокалисте, тем более, никто не вспоминал о Paul'e».



Hager:



«Это было по-настоящему удивительно. Мы ожидали большей реакции со стороны фанатов, но её так и не последовало».



В пресс-релизе, объявляющем о выходе "Rough Cutt 3", DDR Music Group заявила, что «выпускать что-либо под именем ROUGH CUTT без Paul'a, Amir'a и Matt'a — это непрофессионально и неуважительно по отношению к участникам и особенно к фанатам. Проще говоря, нет Paul'а — нет ROUGH CUTT!» Лейбл также заявил, что «было обнародовано множество ложных обвинений и неправды о, возможно, трёх самых важных членах ROUGH CUTT, и все они являются совершенно сфабрикованной чушью».



В тот же день, когда интервью Hager'a и Alford'a с "Hard, Heavy & Hair With Pariah Burke" было опубликовано в сети, Shortino воспользовался своими социальными сетями, чтобы поделиться письмом, которое он, Thorne и Derakh написали Chris'у и Dave'у в октябре 2019 года, в котором они назвали идею Hager'a и Alford'a гастролировать как ROUGH CUTT «вводящей в заблуждение» и заявили, что это «несомненно введёт фанатов в заблуждение, заставив их думать, что они увидят оригинальную группу в полном составе». В письме Shortino, Thorne и Derakh просили Hager и Alford рекламировать свои выступления как Dave Alford's & Chris Hager's ROUGH CUTT и объявили о своём плане противостоять заявке Hager'a и Alford'a на торговую марку за эксклюзивное право использовать название ROUGH CUTT на одежде и товарах.



Первоначально группа ROUGH CUTT базировалась в Лос-Анджелесе, была создана под руководством Ронни Джеймса Дио, управлялась его женой Венди и имела контракт с компанией Warner Brothers. Группа выпустила два альбома три с половиной десятилетия назад — одноимённый 1985 года и "Wants You!" 1986 года, после чего Shortino ушёл в QUIET RIOT. Четвёртый альбом QUIET RIOT — "QR" 1988 года —стал единственным альбомом группы, на котором Paul исполнял вокальные партии.































