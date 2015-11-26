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PAUL SHORTINO: «Мы качнули маятник в сторону марксизма»



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Бывший вокалист QUIET RIOT и нынешний участник PAUL SHORTINO высказался против федеральных и местных требований по вакцинации, которые были введены по всей территории США в течение последних нескольких недель:

«Мне кажется интересным то, что когда вам приходится подкупать людей, чтобы они что-то взяли, вы как бы хотите поставить это под сомнение. Может быть, было бы неплохо [выяснить], почему они так хотят, чтобы я это принял.

У людей была разная реакция с обеих сторон. Люди, которые приняли это, были спокойны. Некоторые люди приняли это — укол, назовём его так. Я не буду называть это вакциной, потому что вы должны сделать ревакцинацию, а потом, возможно, вам придётся сделать ещё одну ревакцинацию. Так что для меня это что-то вроде прививки от гриппа.

Я только что узнал, что у меня аллергия на прививку от гриппа, поэтому каждый раз, когда я делал прививку от гриппа, я начинал жутко болеть. Мне пришлось петь восемь с половиной недель [в рамках постановки в Лас-Вегасе] "Raiding The Rock Vault" шесть вечеров в неделю. И у меня была пневмония от прививки от гриппа.

Я не спешу принимать препарат от COVID. Это может убить меня. Если прививка от гриппа делает это со мной, кто знает? Наверное, мне следует больше знать о том, что происходит с людьми, когда они делают прививки и тому подобное.

Но это испортило жизнь многим людям. Это безумие — это действительно так. С ресторанами, барами, музыкой...

Если они говорят нам, чему учить наших детей, то, возможно, в следующий раз они будут говорить нам, какую музыку мы можем играть.

Подходит ли это для вечеринки? Это почти как если бы мы качнули маятник настолько близко к марксизму, чтобы они смогли контролировать всё. Это настоящее безумие. Всё происходит так стремительно.

Мне 68 лет. Я никогда не думал, что в 68 лет увижу, что происходит нечто подобное. И они просто проверяют обстановку, чтобы посмотреть, сколько людей будет подчиняться тому, что они задумали. И я считаю, что американцы должны проснуться и начать говорить: "Эй, подождите минутку".

Доктор [Энтони] Фаучи [главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям] фактически продаёт сладости. Они сделали его почти богом. И это настоящее безумие.

Но кто знает, что будет дальше?

Людям нужно высказываться и говорить то, что у них на уме, если они могут это делать. А они пытаются перекрыть людям все возможности для этого».

Ex-QUIET RIOT Singer PAUL SHORTINO Rails Against Vaccine Mandates:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


10 окт 2021, 15:30		>Мы качнули маятник в сторону марксизма
И времени больше не будет?


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