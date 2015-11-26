11 авг 2021



PAUL SHORTINO победил COVID «волшебным лекарством»



PAUL SHORTINO утверждает, что справился с COVID-19, принимая ивермектин — дешёвый, широко доступный противопаразитарный препарат, который некоторые в социальных сетях преподносят как «чудодейственное средство от COVID-19».



Хотя ивермектин разрешён к применению людьми, в том числе для лечения некоторых видов паразитов, он не одобрен FDA для профилактики или лечения COVID-19. FDA утверждает, что вы не должны принимать никаких лекарств для лечения или профилактики COVID-19, если они не были прописаны вам вашим лечащим врачом и приобретены из законного источника. Ивермектин назначается в очень специфических дозах для лечения некоторых видов паразитов. Он не является противовирусным препаратом.



68-летний SHORTINO, которому часто «нравятся» твиты, подтверждающие тезисы республиканцев и унижающие демократов, рассказал о своей борьбе с COVID в серии твитов:



«Я заразился Covid, принимал это лекарство с метилпреднизолоном, известным как Zpac. 6 дней спустя Covid'а не было. И теперь у меня есть антитела. Некоторые друзья, которые сделали укол, умерли или попали в больницу. Что-то здесь не так. Проведите собственное исследование.



Почему они не дают это лекарство людям? Я и моя жена — живое доказательство. Это всё из-за депопуляции. Американцы должны объединиться и потребовать распространения этого препарата».



Когда один из пользователей Твиттера ответил ему, что «никогда не следует использовать лекарства, предназначенные для животных, на себе. Если у вас есть рецепт на ивермектин для использования, одобренного FDA, получите его из законного источника и принимайте точно по назначению. И не вздумайте приехать за ним в Канаду!», на это Paul парировал:



«Я буду придерживаться того, что прописал мне доктор. И принимать это с таблетками Zpack. Потому что это сработало.



Обращайтесь к врачам в красных штатах. Также попробуйте аптеки Канады. Присоединяйтесь к передовым врачам, которые, будучи христианами, пропишут это лекарство».



Другой пользователь Твиттера добавил: «Да ладно. Я доверяю врачам и науке, а не интернету!», на что Paul ответил:



«Я получил лекарство от врача. Через шесть дней я перестал лечиться от Covid. Я не верю, что речь идёт о вакцине. Я верю, что это укол, похожий на прививку от гриппа, потому что потом его нужно делать снова.



Я считаю, что каждый должен делать то, что считает нужным. Я просто передаю информацию. Лекарство работает, нет причин лгать».







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