Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 265
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 44
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 35
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 26
*Новое видео KK'S PRIEST 24
[= ||| все новости группы



*

Spektra

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео SPEKTRA



*
zoom
*
* *
"Overload", новое видео группы SPEKTRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Overload", выходящего шестого августа на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Overload"
"Runnin' Out Of Time"
"Just Because"
"Since I Found You"
"Our Love"
"Breakaway"
"Don't Matter"
"Back Into Light"
"Forsaken"
"Behind Closed Door"
"Lonely Road"

Brazil's SPEKTRA To Release Debut Album, Overload, In August; Title Track Music Video Streaming



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 155

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом