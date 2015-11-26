|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео SPEKTRA
"Overload", новое видео группы SPEKTRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Overload", выходящего шестого августа на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Overload"
"Runnin' Out Of Time"
"Just Because"
"Since I Found You"
"Our Love"
"Breakaway"
"Don't Matter"
"Back Into Light"
"Forsaken"
"Behind Closed Door"
"Lonely Road"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).