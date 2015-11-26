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Spektra

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|||| 8 авг 2021

Новое видео SPEKTRA



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"Running Out Of Time", новое видео группы SPEKTRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Overload, выпущеного шестого августа.

Трек-лист:

"Overload"
"Runnin' Out Of Time"
"Just Because"
"Since I Found You"
"Our Love"
"Breakaway"
"Don't Matter"
"Back Into Light"
"Forsaken"
"Behind Closed Door"
"Lonely Road"

SPEKTRA Release "Running Out Of Time" Music Video; Overload Album Out Now



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