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Новое видео SPEKTRA



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"Just Because", новое видео группы SPEKTRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Overload, выходящего шестого августа.

Трек-лист:

"Overload"
"Runnin' Out Of Time"
"Just Because"
"Since I Found You"
"Our Love"
"Breakaway"
"Don't Matter"
"Back Into Light"
"Forsaken"
"Behind Closed Door"
"Lonely Road"

Brazil's SPEKTRA Release "Just Because" Music Video



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