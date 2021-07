сегодня



Новое видео SPEKTRA



"Just Because", новое видео группы SPEKTRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Overload, выходящего шестого августа.



Трек-лист:



"Overload"

"Runnin' Out Of Time"

"Just Because"

"Since I Found You"

"Our Love"

"Breakaway"

"Don't Matter"

"Back Into Light"

"Forsaken"

"Behind Closed Door"

"Lonely Road"







