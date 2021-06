сегодня



FOGHAT отметят юбилей



Группа FOGHAT отметит 50-летие творческой деятельности выпуском концертного релиза "8 Days On The Road", который будет доступен в варианте CD/DVD шестнадцатого июля на Foghat Records. Запись материала проходила 17 ноября в Daryl's House Club, Pawling, New York, и содержит следующие треки:



01. Drivin' Wheel



02. Road Fever



03. Stone Blue



04. Fool For The City



05. It Hurts Me Too



06. Take Me To The River



07. Home In My Hand



08. 8 Days On The Road



09. Chateau Lafitte '59 Boogie



10. I Just Want To Make Love To You



11. Chevrolet



12. Maybellene



13. Play That Funky Music



14. Slow Ride













+0 -0



просмотров: 177