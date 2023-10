сегодня



Новое видео FOGHAT



“I Don’t Appreciate You”, новое видео группы FOGHAT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sonic Mojo", выходящего 10 ноября на Foghat Records:



01. She's A Little Bit Of Everything (Simmonds/R. Earl/Bassett/Holt/O'Quinn)

02. I Don't Appreciate You (R. Earl/Holt/Bassett/O'Quinn)

03. Mean Woman Blues (Claude DeMetrius)

04. Drivin' On (Simmonds/R. Earl/Bassett/Holt/O'Quinn)

05. Let Me Love You Baby (Willie Dixon)

06. How Many More Years (Chester Burnett)

07. Song For Life (Rodney J. Crowell)

08. Wish I'd A Been There (C. Earl/R. Earl/Bassett/Holt/O'Quinn)

09. Time Slips Away (Simmonds/R. Earl/Bassett/Holt/O'Quinn)

10. Black Days & Blue Nights (R. Earl/Holt/Bassett/O'Quinn)

11. She's Dynamite (B. King Riley -- B.B. King)

12. Promised Land (Chuck Berry)







