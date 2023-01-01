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*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Новое видео DOKKEN 27
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 21
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Foghat

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|||| сегодня

Первый за 7 лет альбом FOGHAT



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FOGHAT выпустят первый за семь лет и семнадцатый по счету альбом на собственном лейбле Foghat Records до конца этого года.




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