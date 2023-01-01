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CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ...
43
GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»
30
Новое видео DOKKEN
27
Боруссия грохнула IRON MAIDEN
26
Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!»
21
все новости группы
Foghat
Великобритания
Pop Rock
Blues Rock
Hard Rock
Power Pop
http://www.foghat.com
Facebook:
https://www.facebook.com/Foghat/
12 авг 2023
:
Первый за 7 лет альбом FOGHAT
21 июн 2021
:
FOGHAT отметят юбилей
25 ноя 2019
:
Видео с выступления FOGHAT
19 окт 2018
:
Сайд-проект лидера FOGHAT выпустит альбом
11 фев 2018
:
Умер басист FOGHAT
9 июн 2017
:
Концертный трек FOGHAT
5 май 2017
:
Концертный релиз FOGHAT выйдет летом
10 июн 2016
:
Новая песня FOGHAT
19 май 2016
:
Новый альбом FOGHAT выйдет летом
13 ноя 2015
:
FOGHAT отметят юбилей главного хита
18 дек 2013
:
Фрагмент нового DVD FOGHAT
13 дек 2013
:
Фрагмент нового DVD FOGHAT
сегодня
Первый за 7 лет альбом FOGHAT
FOGHAT выпустят первый за семь лет и семнадцатый по счету альбом на собственном лейбле Foghat Records до конца этого года.
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Рецензии
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Сообщений нет