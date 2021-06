сегодня



Видео с текстом от REBEL PRIEST



REBEL PRIEST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Lost In Tokyo", которая взята из нового ЕР "Lost In Tokyo", выходящего тринадцатого августа на Batcave Records.



Трек-лист:



"Lost In Tokyo"

"Back Alley Blues"

"Vulgar Romance"

"When The Whip Comes Down" (Slash Puppet Cover)







