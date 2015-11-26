сегодня



Новая песня REBEL PRIEST



"Back Alley Blues", новая песня группы REBEL PRIEST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Lost In Tokyo", выходящего тринадцатого августа на Batcave Records.



Трек-лист:



"Lost In Tokyo"

"Back Alley Blues"

"Vulgar Romance"

"When The Whip Comes Down" (Slash Puppet Cover)

</div> </div>





+0 -0



просмотров: 195

