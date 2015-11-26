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Rebel Priest

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Новая песня REBEL PRIEST



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"Back Alley Blues", новая песня группы REBEL PRIEST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Lost In Tokyo", выходящего тринадцатого августа на Batcave Records.

Трек-лист:

"Lost In Tokyo"
"Back Alley Blues"
"Vulgar Romance"
"When The Whip Comes Down" (Slash Puppet Cover)

REBEL PRIEST вЂ“ вЂњBack Alley BluesвЂќ Single Streaming



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