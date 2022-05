18 май 2022



Новое видео REBEL PRIEST



"Lesson In Love", новое видео группы REBEL PRIEST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Lost In Tokyo", выходящего тринадцатого августа на Batcave Records.



Трек-лист:



"Lost In Tokyo"

"Back Alley Blues"

"Vulgar Romance"

"When The Whip Comes Down" (Slash Puppet Cover)







