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Shumaun

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|||| 30 июн 2021

Новая песня SHUMAUN



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"Memories Of Water", новая песня группы SHUMAUN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Memories & Intuition, выход которого запланирован на осень этого года.

Трек-лист:

“A Subtle Invocation”
“Prisoners”
“Memories Of Water”
“Jabriel’s Song”
“Invincible”
“Under The Sun”
“The Pursuit of Happiness”
“Tides”
“Intuition Underground”
“Breathing Light”
“A Planetary Shift”
“The Day We Said Goodbye”

SHUMAUN Announce Accessible Progressive Metal Album Memories & Intuition; Single Streaming



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