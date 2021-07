30 июн 2021



Новая песня SHUMAUN



"Memories Of Water", новая песня группы SHUMAUN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Memories & Intuition, выход которого запланирован на осень этого года.



Трек-лист:



“A Subtle Invocation”

“Prisoners”

“Memories Of Water”

“Jabriel’s Song”

“Invincible”

“Under The Sun”

“The Pursuit of Happiness”

“Tides”

“Intuition Underground”

“Breathing Light”

“A Planetary Shift”

“The Day We Said Goodbye”







