Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 82
*Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные... 61
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 60
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 34
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
[= ||| все новости группы



*

Shumaun

*
| - |

|||| 15 авг 2021

Новая песня SHUMAUN



*
zoom
*
* *
"Under The Sun", новая песня группы SHUMAUN, записанная при участии Leo Margarit из PAIN OF SALVATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Memories & Intuition, выход которого запланирован на осень этого года.

Трек-лист:

“A Subtle Invocation”
“Prisoners”
“Memories Of Water”
“Jabriel’s Song”
“Invincible”
“Under The Sun”
“The Pursuit of Happiness”
“Tides”
“Intuition Underground”
“Breathing Light”
“A Planetary Shift”
“The Day We Said Goodbye”

SHUMAUN Release вЂњUnder The SunвЂќ Single Feat. PAIN OF SALVATIONвЂ™s LEO MARGARIT



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 235

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом