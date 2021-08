15 авг 2021



Новая песня SHUMAUN



"Under The Sun", новая песня группы SHUMAUN, записанная при участии Leo Margarit из PAIN OF SALVATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Memories & Intuition, выход которого запланирован на осень этого года.



Трек-лист:



“A Subtle Invocation”

“Prisoners”

“Memories Of Water”

“Jabriel’s Song”

“Invincible”

“Under The Sun”

“The Pursuit of Happiness”

“Tides”

“Intuition Underground”

“Breathing Light”

“A Planetary Shift”

“The Day We Said Goodbye”







