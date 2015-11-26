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Shumaun

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Новая песня SHUMAUN



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“Intuition Underground”, новая песня группы SHUMAUN, записанная при участии Thomas Lang из группы PAUL GILBERT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Memories & Intuition, выход которого запланирован на осень этого года.

Трек-лист:

“A Subtle Invocation”
“Prisoners”
“Memories Of Water”
“Jabriel’s Song”
“Invincible”
“Under The Sun”
“The Pursuit of Happiness”
“Tides”
“Intuition Underground”
“Breathing Light”
“A Planetary Shift”
“The Day We Said Goodbye”

SHUMAUN Release вЂњIntuition UndergroundвЂќ Single Feat. PAUL GILBERT Drummer THOMAS LANG



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