Новая песня SHUMAUN

“Intuition Underground”, новая песня группы SHUMAUN, записанная при участии Thomas Lang из группы PAUL GILBERT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Memories & Intuition, выход которого запланирован на осень этого года.
Трек-лист:
“A Subtle Invocation”
“Prisoners”
“Memories Of Water”
“Jabriel’s Song”
“Invincible”
“Under The Sun”
“The Pursuit of Happiness”
“Tides”
“Intuition Underground”
“Breathing Light”
“A Planetary Shift”
“The Day We Said Goodbye”
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