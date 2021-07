сегодня



VINNIE MOORE представил новое видео



"Kung Fu Grip", новое видео VINNIE MOORE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Soul Shifter".



Трек-лист:



"Funk Bone Jam"

"Same Sun Shines"

"Kung Fu Grip"

"Mystified"

"Brother Carlos"

"Gainesville Station"

"Soul Rider"

"Mirage"

"Heard You Were Gone"

"Across The Ages"













