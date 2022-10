сегодня



Новый альбом VINNIE MOORE выйдет осенью



VINNIE MOORE восьмого ноября на Mind's Eye Music выпустит новую пластинку "Double Exposure", в записи которой принимали такие вокалисты как Ed Terry (RAGE AND BEYOND, AMERICAN MAFIA), Keith Slack (MSG, MOTHER ROAD), Mike DiMeo (RIOT) и Brian Stephenson (OLD JAMES).







