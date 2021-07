8 июл 2021



Новый альбом JOE STUMP выйдет осенью



JOE STUMP выпустит новую сольную пластинку, получившую название "Diabolical Ferocity", семнадцатого сентября на Lion Music.



Трек-лист:



"Ignition"

"Burn It Down"

"King Of The Underworld"

"The Snake Charmer's Fate"

"Nacht" (J.S. Bach)

"Sneak Attack"

"Die By The Sword"

"Viking Pillage"

"Maximum Damage"

"Forever Moore"







