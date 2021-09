сегодня



Новая композиция JOE STUMP



JOE STUMP выпустит новую сольную пластинку, получившую название "Diabolical Ferocity", семнадцатого сентября на Lion Music.



Трек-лист:



"Ignition"

"Burn It Down"

"King Of The Underworld"

"The Snake Charmer's Fate"

"Nacht" (J.S. Bach)

"Sneak Attack"

"Die By The Sword"

"Viking Pillage"

"Maximum Damage"

"Forever Moore"



Композиция "Burn It Down" доступна для прослушивания ниже.







