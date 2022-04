сегодня



Демонстрационное видео от JOE STUMP



JOE STUMP опубликовал видео, в котором исполняет композицию “Sneak Attack”. Трек взят из альбома "Diabolical Ferocity", выпущенного семнадцатого сентября на Lion Music.



Трек-лист:



"Ignition"

"Burn It Down"

"King Of The Underworld"

"The Snake Charmer's Fate"

"Nacht" (J.S. Bach)

"Sneak Attack"

"Die By The Sword"

"Viking Pillage"

"Maximum Damage"

"Forever Moore"







