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20 июл 2021
Новое видео SUMMONER’S CIRCLE
"Chaos Vector", новое видео группы SUMMONERS CIRCLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chaos Vector", выходящего в этом году.
Трек-лист:
“The Message”
“Of Black Horizons”
“Vessel”
“The Hierophants”
“Apostasy”
“Chaos Vector”
“Terminus Egress”
“Chrysalis”
“The Beyond”
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